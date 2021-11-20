ليفربول يقسو على أرسنال برباعية نظيفة (فيديو)
حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه أرسنال برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحملت رباعية "الريدز" توقيع كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي ديوغو جوتا والمصري محمد صلاح والياباني تاكومي مينامينو في الدقائق 39 و52 و73 و77 على التوالي.
هدف محمد صلاح في آرسنال#محمد_صلاح— رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) November 20, 2021
هدف رقم 8 في 10 مباريات ضد أرسنال pic.twitter.com/x4vZiZklda
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة وصعد إلى وصافة الترتيب متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
🔴 @LFC get back to winning ways in emphatic fashion#LIVARSpic.twitter.com/v3wnwT3oIO— Premier League (@premierleague) November 20, 2021
How the table looks after an action-packed return to #PL life 🙌— Premier League (@premierleague) November 20, 2021
Happy with your team's position? pic.twitter.com/3g7Bf9XCA1
المصدر: RT
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