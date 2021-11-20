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ليفربول يقسو على أرسنال برباعية نظيفة (فيديو)

الرياضة

ليفربول يقسو على أرسنال برباعية نظيفة (فيديو)
AFP
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حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه أرسنال برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحملت رباعية "الريدز" توقيع كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي ديوغو جوتا والمصري محمد صلاح والياباني تاكومي مينامينو في الدقائق 39 و52 و73 و77 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة وصعد إلى وصافة الترتيب متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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