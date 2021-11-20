أغويرو يقرر اعتزال كرة القدم بشكل مفاجئ بعد 6 أشهر من انضمامه إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم السبت عن مفاجأة تتعلق بمصير الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة الإسباني، بعد إصابته الأخيرة.

وتعرض أغويرو مؤخرا لمشاكل في ضربات القلب، خلال مباراة فريقه مع ألافيس ضمن الدوري الإسباني، وتأكد حينها غيابه لمدة 3 أشهر على الأقل لإجراء الفحوص اللازمة والاطمئنان على صحته.

Sergio Agüero’s set to retire from football due to heart problems, @gerardromero reports. The decision has been made and Barcelona have been informed. 🇦🇷 #FCB



Press conference to clarify the situation expected next week. pic.twitter.com/qwBk3zYk7O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2021

وحسب إذاعة "راديو كتالونيا"، فإن أغويرو قرر اعتزال كرة القدم بناء على نصائح الأطباء بسبب مشاكل ضربات القلب لديه، وصعوبة عودته للملاعب مرة أخرى.

وأضاف التقرير، أن أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا، للحديث عن إصابته وإعلان اعتزاله بشكل رسمي.

كما أكد الصحفي الإيطالي الرياضي الموثوق، فابريتزيو رومانو عبر حسابه في "تويتر" صحة الأخبار عن نهاية رحلة أغويرو كلاعب في عالم الساحرة المستديرة.

Sergio Agüero will retire from football due to his heart condition, reports @gerardromero.



There will be a press conference next week to announce his retirement.



What a career 👏 pic.twitter.com/jW9TFGskyQ — B/R Football (@brfootball) November 20, 2021

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يذكر أن أغويرو البالغ 33 عاما انضم إلى برشلونة في مايو الماضي قادما بصفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سجل بقميصه 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته كأفضل هداف في تاريخ النادي، وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم المنقضي.

المصدر: وكالات