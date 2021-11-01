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برشلونة يعلن غياب نجمه أغويرو عن الملاعب لثلاثة أشهر على الأقل

الرياضة

برشلونة يعلن غياب نجمه أغويرو عن الملاعب لثلاثة أشهر على الأقل
Reuters Albert Gea
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي يوم الاثنين، أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في عضلة القلب.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: "أغويرو خضع لعملية تشخيصية وعلاجية من قبل الدكتور جوزيب بروغادا. إنه غير متاح ليكون ضمن الفريق، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم تقييم فعالية العلاج من أجل تحديد عملية شفائه".

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ونقل أغويرو إلى المستشفى أمس الأول بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس بهدف لكل فريق.

يذكر أن أغويرو، انضم إلى برشلونة خلال الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة حرة، لكنه غاب بسبب الإصابة عن معظم المباريات الأولى لفريقه هذا الموسم محليا وقاريا قبل أن يشارك فيها في الآونة الأخيرة.

المصدر: "أ ف ب"

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