نقل أغويرو إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في صدره

أعلن برشلونة، أن مهاجمه سيرخيو أغويرو، نقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وبآلام في صدره، قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه ضد ألافيس في الدوري الاسباني، أمس السبت.

وقال النادي الكتالوني في بيان على موقعه الرسمي "تم نقل سيرخيو أغويرو إلى المستشفى لإجراء فحوصات للقلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة".

وبدا أن المهاجم الأرجنتيني، وكأنه يطلب من الجهاز الفني استبداله أواخر الشوط الأول قبل أن يسقط على الأرض وهو يمسك بصدره ليسارع الطاقم الطبي للفريق الكتالوني لإسعافه، ثم نهض وغادر الملعب دون مساعدة.

وقال المدرب المؤقت لبرشلونة، سيرجي بارخوان بعد المباراة "قال لي (أغويرو) إنه يشعر بالدوار، تم إعلامي بأنه نقل إلى المستشفى قبل قليل ولا أستطيع قول المزيد في الوقت الحالي".

يذكر أن أغويرو، انضم إلى برشلونة خلال الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي في صفقة حرة، لكنه غاب بسبب الإصابة عن معظم المباريات الأولى لفريقه هذا الموسم محليا وقاريا قبل أن يشارك فيها في الآونة الأخيرة.

المصدر: أ ف ب