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بالفيديو.. برشلونة يقدم أغويرو لوسائل الإعلام

الرياضة

بالفيديو.. برشلونة يقدم أغويرو لوسائل الإعلام
Reuters Albert Gea
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قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين نجمه الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لوسائل الإعلام بعد ساعات قليلة من إعلان النادي الكتالوني إتمام تعاقده مع الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

ونشر برشلونة فيديو للحظة توقيع أغويرو على عقد انضمامه إلى النادي الكتالوني، بالإضافة للعديد من الفيديوهات من المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد تقديم النجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في ملعب الكامب نو.

وكان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي بوقت سابق اليوم تعاقده مع النجم الأرجنتيني، وجاء فيه: "أغويرو ينضم إلى صفوف برشلونة بموجب عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/2023، وذلك بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو".

وقال أغويرو، في المؤتمر الصحفي: "حقا، برشلونة هو أفضل فريق في العالم، أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالقدوم إلى البارسا".

وأضاف: "إنها خطوة جديدة في مسيرتي، وأتمنى مساعدة الفريق على التحسن في الموسم المقبل".

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وتابع: "اللعب في برشلونة بمثابة خطوة للأمام في مسيرتي، أنا سعيد وأتمنى أن أساعد الفريق على تحقيق الألقاب".

وأكمل: "لقد تغيرت كثيرا، حينما أتيت لأوروبا ولعبت بألوان أتلتيكو مدريد، كان عمري 18 عاما، بعد ذلك انتقلت لمانشستر سيتي في البريميرليغ، واليوم أنا في برشلونة.. بالطبع، أسلوبي في اللعب تغير، لكنني أملك من الخبرات ما يجعلني ألعب في برشلونة ومساعدة زملائي.. أرسل عناقا كبيرا لكل مشجعي برشلونة، وأعدهم أنني سأبذل قصارى جهدي، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بأسلوبي في كرة القدم".

يذكر أن أغويرو البالغ 32 عاما انضم إلى صفوف السيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل مع النادي الإنجليزي 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته كأفضل هداف في تاريخ النادي، وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم المنقضي.

المصدر: FCBarcelona/twitter

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