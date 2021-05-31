بالفيديو.. برشلونة يقدم أغويرو لوسائل الإعلام

قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين نجمه الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لوسائل الإعلام بعد ساعات قليلة من إعلان النادي الكتالوني إتمام تعاقده مع الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

ونشر برشلونة فيديو للحظة توقيع أغويرو على عقد انضمامه إلى النادي الكتالوني، بالإضافة للعديد من الفيديوهات من المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد تقديم النجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في ملعب الكامب نو.

𝗪 𝗘 𝗟 𝗖 𝗢 𝗠 𝗘

𝗧 🏟

𝗖 𝗔 𝗠 𝗣 𝗡 𝗢 𝗨#KunCuler 🇦🇷 pic.twitter.com/QLWOn2dZKu — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021

وكان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي بوقت سابق اليوم تعاقده مع النجم الأرجنتيني، وجاء فيه: "أغويرو ينضم إلى صفوف برشلونة بموجب عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/2023، وذلك بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو".

❝𝘈𝘯𝘺 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳 𝘸𝘩𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘵𝘰 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘳𝘶𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 — 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵'𝘴 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘐 𝘥𝘪𝘥.❞



— @aguerosergiokunpic.twitter.com/x9UdjOoNFY — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021

وقال أغويرو، في المؤتمر الصحفي: "حقا، برشلونة هو أفضل فريق في العالم، أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالقدوم إلى البارسا".

وأضاف: "إنها خطوة جديدة في مسيرتي، وأتمنى مساعدة الفريق على التحسن في الموسم المقبل".

Welcome to Barça, @agueroseguokun! We cannot wait to enjoy your game and your goals, which are the joy of football! #KunCulerpic.twitter.com/i8OjCQXjPV — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) May 31, 2021

إقرأ المزيد

وتابع: "اللعب في برشلونة بمثابة خطوة للأمام في مسيرتي، أنا سعيد وأتمنى أن أساعد الفريق على تحقيق الألقاب".

وأكمل: "لقد تغيرت كثيرا، حينما أتيت لأوروبا ولعبت بألوان أتلتيكو مدريد، كان عمري 18 عاما، بعد ذلك انتقلت لمانشستر سيتي في البريميرليغ، واليوم أنا في برشلونة.. بالطبع، أسلوبي في اللعب تغير، لكنني أملك من الخبرات ما يجعلني ألعب في برشلونة ومساعدة زملائي.. أرسل عناقا كبيرا لكل مشجعي برشلونة، وأعدهم أنني سأبذل قصارى جهدي، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بأسلوبي في كرة القدم".

يذكر أن أغويرو البالغ 32 عاما انضم إلى صفوف السيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل مع النادي الإنجليزي 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته كأفضل هداف في تاريخ النادي، وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم المنقضي.

المصدر: FCBarcelona/twitter