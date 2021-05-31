رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع الأرجنتيني أغويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي

أكد برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين تعاقده مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، وسينضم إلى صفوفه رسميا بعد نهاية عقده مع السيتي في نهاية يونيو المقبل.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "أغويرو ينضم إلى صفوف برشلونة بموجب عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/2023، وذلك بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو".

👋 مرحبا @aguerosergiokun 🇦🇷



✍ سيرخيو أغويرو ينضم إلى صفوف #برشلونة بموجب عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/2023، وذلك بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو



💙❤️ #KunCulerpic.twitter.com/7SlNAznU8W — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 31, 2021

وانضم أغويرو البالغ 32 عاما إلى صفوف السيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي، وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم المنقضي.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

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💙❤️ #KunCulerpic.twitter.com/A6h9suDKbc — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021

وكان من المتوقع أن يكون أغويرو أول صفقة جديدة لبرشلونة هذا الصيف إذ يتطلع الرئيس الجديد للنادي خوان لابورتا لتجديد التشكيلة عقب إنهاء الموسم المنصرم من الدوري الإسباني في المركز الثالث.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن المدافع إيريك غارسيا زميل أغويرو في السيتي سيلتحق به في برشلونة بجانب الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم.

المصدر: "رويترز"