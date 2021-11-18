وليامز "مصدومة" من اختفاء الصينية شواي بعد اتهامها مسؤولا سابقا بـ"الاعتداء الجنسي" عليها

أعربت نجمة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامز عن قلقها حيال سلامة زميلتها الصينية بينغ شواي، التي يكتنف الغموض مكانها منذ أن اتهمت سياسيا صينيا نافذا بالاعتداء عليها جنسيا.

وكتبت ويليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الخميس، عبر حسابها في "تويتر": "أنا محطمة ومصدومة لسماع الأخبار عن زميلتي بينغ شواي".

وأضافت: "أتمنى أن تكون في أمان ويتم العثور عليها في أسرع وقت ممكن. يجب التحقيق في هذا الأمر ويجب ألا نلتزم الصمت. كل الحب لها ولعائلتها في هذا الوقت الصعب".

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuaipic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

وتوارت بينغ البالغة 35 عاما، بطلة رولان غاروس وويمبلدون السابقة في الزوجي، عن الأنظار منذ أن اتهمت في أوائل الشهر الحالي نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء الجنسي عليها.

This is shocking, frightening story.



It reports that: ‘A Chinese tennis player (Peng Shuai) has vanished a week after accusing the country's former vice premier of sexual abuse.’https://t.co/CUJOjFyDBl — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) November 14, 2021

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وكشفت قناة "سي جي تي أن" الصينية الرسمية أمس الأربعاء عن رسالة إلكترونية منسوبة إلى بينغ شواي، تزعم أن اللاعبة أرسلتها إلى رابطة اللاعبات المحترفات، من دون تأكيد صحة الرسالة.

وشكك رئيس الرابطة ستيف سايمون بهذه الرسالة، قائلا: "هذا يزيد من قلقي بشأن سلامتها ومكان وجودها".

المصدر: أ ف ب