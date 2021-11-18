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وليامز "مصدومة" من اختفاء الصينية شواي بعد اتهامها مسؤولا سابقا بـ"الاعتداء الجنسي" عليها

الرياضة

وليامز
Globallookpress
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أعربت نجمة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامز عن قلقها حيال سلامة زميلتها الصينية بينغ شواي، التي يكتنف الغموض مكانها منذ أن اتهمت سياسيا صينيا نافذا بالاعتداء عليها جنسيا.

وكتبت ويليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الخميس، عبر حسابها في "تويتر": "أنا محطمة ومصدومة لسماع الأخبار عن زميلتي بينغ شواي".

وأضافت: "أتمنى أن تكون في أمان ويتم العثور عليها في أسرع وقت ممكن. يجب التحقيق في هذا الأمر ويجب ألا نلتزم الصمت. كل الحب لها ولعائلتها في هذا الوقت الصعب".

وتوارت بينغ البالغة 35 عاما، بطلة رولان غاروس وويمبلدون السابقة في الزوجي، عن الأنظار منذ أن اتهمت في أوائل الشهر الحالي نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء الجنسي عليها.

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وكشفت قناة "سي جي تي أن" الصينية الرسمية أمس الأربعاء عن رسالة إلكترونية منسوبة إلى بينغ شواي، تزعم أن اللاعبة أرسلتها إلى رابطة اللاعبات المحترفات، من دون تأكيد صحة الرسالة.

وشكك رئيس الرابطة ستيف سايمون بهذه الرسالة، قائلا: "هذا يزيد من قلقي بشأن سلامتها ومكان وجودها".

المصدر: أ ف ب

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