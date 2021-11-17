في واحدة من أبرد المباريات.. كندا تتفوق على المكسيك وتتصدر تصفيات الكونكاكاف (فيديو)

أحرز كايل لارين هدفين ليقود كندا إلى فوز مثير 2-1 على المكسيك الثلاثاء، ضمن تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" المؤهلة لمونديال قطر 2022 بكرة القدم.

واستقبل حوالي 50 ألف مشجع، أغلبهم كنديون، المنتخب المكسيكي في استاد الكومنولث المغطى بالجليد في واحدة من أبرد المباريات التي أقيمت في تصفيات الكونكاكاف. وكانت الحرارة حوالي ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

وكافأ المنتخب الكندي جماهيره بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، حيث وضع لارين الكرة بهدوء في الشباك، وهز لارين الشباك مرة أخرى في الدقيقة 52.

وكانت نهاية المباراة مثيرة بعد أن قلص هيكتور هيريرا الفارق للمكسيك في الدقيقة 90 بضربة رأس. وحرم حارس كندا ميلان بوريان المكسيك من التعادل عندما أبعد الكرة من خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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والمنتخب الكندي هو الوحيد الذي لم يهزم في ثماني مباريات بالتصفيات، ويحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة يليه الولايات المتحدة ولديها 15 نقطة بعد التعادل 1-1 مع جاميكا.

وهذا مكان غير مألوف بالنسبة للمنتخب الكندي الذي تأهل مرة واحدة فقط إلى كأس العالم في 1986.

وتوجت الهزيمة أسبوعا بائسا للمنتخب المكسيكي، الذي خسر 2-0 أمام الولايات المتحدة يوم الجمعة وأصبح رصيده الآن 14 نقطة، متساويا مع بنما في الصراع على بطاقات التأهل المباشر لكأس العالم.

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى في التصفيات التي تضم ثمانية فرق مباشرة إلى نهائيات قطر 2022 ويخوض صاحب المركز الرابع مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

المصدر: "رويترز"