شاهد.. رئيسة كرواتيا السابقة تحتفي بتأهل منتخب بلادها إلى مونديال قطر

حرصت كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا السابقة على إظهار فخرها وسعادتها بتأهل منتخب بلادها إلى نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

ونشرت الرئيسة السابقة لكرواتيا صورا لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، عقب تأهل منتخب بلادها إلى النهائيات وعلقت قائلة: "هيا بنا إلى قطر.. شكرا يا رجال".

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وعُرفت غرابار كيتاروفيتش بتشجيعها الدائم لمنتخب كرة القدم واشتهرت لقطات حماسها ودعمها للاعبي المنتخب خلال مونديال روسيا 2018 عندما وصل الفريق إلى المباراة النهائية أمام فرنسا قبل أن تتوج الأخيرة بكأس العالم بعد فوزها على كرواتيا 4-2.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات مونديال قطر 2022، عقب فوزه على ضيفه الروسي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، وذلك ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة واحدة نظيره الروسي، الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل في شهر مارس المقبل.

وستقام قرعة الملحق يوم 29 نوفمبر الجاري بين العشر منتخبات التي تحتل المركز الثاني في المجموعات العشر.

المصدر: facebook/KolindaGrabarKitarovic