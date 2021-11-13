4 منتخبات إفريقية تبلغ الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.. بينهما منتخبان عربيان

تأهلت أربعة منتخبات إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر شتاء 2022 مبكرا، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وصعدت ثلاثة منتخبات إلى الدور الحاسم، بعد منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، وهي، مصر والسنغال ومالي، لتلتحق بالمغرب أول المتأهلين إلى هذا الدور وذلك في الجولة الماضية.

بينما فرط منتخب تونس في حسم صدارة المجموعة الثانية لصالحه مبكرا، بعد خسارته المفاجئة أمام منتخب غينيا الاستوائية (0-1) التي جمعتهما اليوم السبت.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات بعد الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدور المجموعات قبل الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

إقرأ المزيد

المجموعة الأولى

1- الجزائر – 10 نقاط

2- بوركينا فاسو – 10 نقاط

3- النيجر – 3 نقاط

4- جيبوتي – 0 نقطة.

المجموعة الثانية

1- تونس – 10 نقاط

إقرأ المزيد

2- غينيا الاستوائية – 7 نقاط

3- زامبيا – 4 نقاط

4- موريتانيا - نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة:

1- نيجيريا 12 نقطة

2- كاب فيردي "الرأس الأخضر" 10 نقاط

3- جمهورية إفريقيا الوسطى 4 نقاط

4- ليبيريا 3 نقاط

المجموعة الرابعة:

1- كوت ديفوار "ساحل العاج" 13 نقاط

2- الكاميرون 12 نقطة

3- مالاوي 3 نقاط

4- موزمبيق نقطة واحدة.

المجموعة الخامسة:

إقرأ المزيد

1- مالي 13 نقطة

2- أوغندا 9 نقاط

3- كينيا 3 نقاط

4- رواندا نقطة واحدة.

المجموعة السادسة:

1- مصر – 11 نقطة

2- الغابون – 7 نقاط

3- ليبيا – 6 نقاط

4- أنغولا - 4 نقاط.

المجموعة السابعة:

1- جنوب إفريقيا – 13 نقطة

إقرأ المزيد

2- غانا 10 نقاط

3- إثيوبيا 4 نقاط

4- زمبابوي نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة:

1- السنغال 13 نقطة

2- توغو 5 نقاط

3- ناميبيا 5 نقاط

4- الكونغو 3 نقاط

المجموعة التاسعة:

إقرأ المزيد

1- المغرب – 15 نقطة

2- غينيا بيساو – 5 نقاط

3 - غينيا – 4 نقاط

السودان – نقطتان.

المجموعة العاشرة:

1- بنين 10 نقاط

2- جمهورية الكونغو 8 نقاط

3- تنزانيا 7 نقاط

4- مدغشقر 3 نقاط.

المصدر: RT