شاهد.. أنغولا تفاجئ مصر

تقدم منتخب أنغولا على ضيفه المصري (2-1) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل هدفي أنغولا كل من اللاعبين، هيلدر كوستا، ومبالا نزولا في الدقيقتين (25، و35 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ورد المصري محمد النني بهدف تقليص الفارق في نهائية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله محمد صلاح.

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ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه منتخب ليبيا، ويليهما منتخب الغابون في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم أنغولا في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفي حال فوز منتخب "الفراعنة" أو التعادل فسيحسم صدارته للمجموعة مبكرا، وسيبلغ الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك 40 منتخبا في دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022، تم تقسيمها على 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وتلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب، ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات العشر للدور النهائي، وفي هذا الدور يلعب كل منتخبين فيما بينهما ذهابا وإيابا وفقا للقرعة، وبالنتيجة يتأهل 5 منتخبات من إفريقيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

المصدر: وكالات