أول تعليق للنني على تأهل مصر وهدفه الرائع بعد تمريرة سحرية من صلاح (فيديو)

أعرب الدولي المصري، محمد النني، لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى المرحلة الحاسمة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ولعب النني دورا هاما في الخروج بنقطة التعادل من ملعب مضيقه الأنغولي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية، بتسجيله هدف تقليص الفارق بالوقت المناسب في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة بعد تمريرة سحرية من زميله النجم محمد صلاح.

ونشر النني مقطع فيديو لهدفه عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" مرفقا بـ"تغريدة" جاء فيها: "الأهداف مع منتخب مصر دائما غالية ولها مذاق آخر".

وأضاف: "الحمد لله على التأهل، شكرا لزملائي والجهاز الفني، وجاهزون للمرحلة القادمة".

الأهداف مع منتخب مصر دائما غالية ولها طعم تاني ♥️ الحمد لله على التأهل وشكرا لزمايلي والجهاز الفني وجاهزين للمرحلة اللي جاية إن شاء الله 💪🏼 pic.twitter.com/WmfcMoDhcX — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 13, 2021

وسجل محمد النني (29 عاما) هدفه الثامن مع بقميص منتخب "الفراعنة" خلال مسيرته الدولية، التي بدأت في عام 2011.

وسبق أن ساهم النني في تأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وسيختتم المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات، بمواجهة أخيرة ضد الغابون يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مباراة تحصيل حاصل

المصدر: وكالات