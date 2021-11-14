تقرير: تشافي يطلب التعاقد مع صلاح لتعويض رحيل ميسي

كشفت تقرير صحفي، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، يطالب بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد "البلوغرانا" السابق.

ويقدم محمد صلاح، البالغ من العمر 29 عاما، موسما استثنائيا مع ليفربول، ويصفه الكثيرون أنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم في الوقت الحالي، بعد تسجيله 15 هدفا مع "الريدز" في 15 مباراة في جميع المسابقات.

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وفقا لصحيفة "El Nacional" الكتالونية، فإن تشافي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، وأوصى إدارة الفريق الكتالوني برئاسة خوان لابورتا بالتعاقد مع "الفرعون" لتعويض رحيل ميسي، لأنه نجم كبير يحتاجونه في "كامب نو"، في ظل تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع ليفربول حتى الآن، والذي ينتهي في عام 2023.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية في تقريرها أن لابورتا يتعرض لضغوط بعد خسارة نجمي الفريق ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان غريزمان، في بداية فترة ولايته الثانية، ويرغب رئيس برشلونة في التوقيع مع نجم جديد لإرضاء جماهير "البلوغرانا" خاصة في ظل اقتراب الغريم التقليدي ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات