"موندو ديبورتيفو": مانشستر سيتي يبلغ برشلونة بسعر سترلينغ

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أجرى اتصالات مع مواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بشأن صفقة التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينغ.

ويواصل مسؤولو برشلونة، السعي من أجل التعاقد مع رحيم سترلينغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بعض المصادر في برشلونة، أكدت أن سترلينغ خيار حقيقي للفريق في يناير.

وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أشاد بسترلينغ، كما أن الرئيس خوان لابورتا أجرى اتصالات مع بيب غوارديولا بشأن الصفقة.

وأوضحت أن برشلونة تواصل بالفعل مع مانشستر سيتي بشأن سترلينغ، حيث أن النادي الإنجليزي أبلغه بأن سعر اللاعب يبلغ 50 مليون يورو.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة لا يستطيع دفع هذا الرقم الآن، لذا سيقترح على مانشستر سيتي، ضم سترلينغ على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مانشستر سيتي لا يغلق الباب أمام رحيل رحيم سترلينغ، لكنه لن يقدم تسهيلات للفريق الكتالوني.

المصدر: وكالات