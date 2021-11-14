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ترتيب أغلى المواهب الكروية لعام 2021

الرياضة

ترتيب أغلى المواهب الكروية لعام 2021
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نشر موقع "Transfermarkt"، المختص في سوق الانتقالات وقيمة لاعبي كرة القدم، قائمة اللاعبين الشباب الأكثر قيمة سوقية في العالم لعام 2021.

وتصدر الثنائي الإسباني بيدري غونزاليس وأنسو فاتي، لاعبا فريق برشلونة، قائمة اللاعبين الشباب الأكثر قيمة في العالم لعام 2021، وتلاهما الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد الجديد، في المركز الثالث.

وبلغت القيمة السوقية لبيدري (18 عاما) 80 مليون يورو، ضمن فئته العمرية، والمركز السابع عشر في التصنيف العالمي بين جميع اللاعبين، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت - Transfermarkt".

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وجاء فاتي (19 عاما) في المركز الثاني بقيمة 60 مليون يورو، ومن ثم إدواردو كامافينجا (19 عاما) في المرتبة الثالثة، بقيمة 55 مليون يورو.

وجدد برشلونة مؤخرا عقد بيدري حتى 2026، وعقد فاتي حتى 2027.

بينما انضم لاعب خط وسط إدواردو كامافينغا إلى صفوف نادي ريال مدريد قادما من نادي رين الفرنسي لكرة القدم، وذلك قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي الماضي.

المصدر: وكالات 

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