تونس تتعرض لهزيمة تاريخية في مباراة للنسيان (فيديو)

مني منتخب تونس بهزيمة تاريخية أمام مضيفه الغيني الاستوائي (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار التاريخي للاعب خط الوسط بابلو غانيت الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده متأخرا، في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

وتوقف رصيد منتخب تونس، الذي تعرض لأول هزيمة أمام غينيا الاستوائية في تاريخ تصفيات كأس العالم، عند 10 نقاط، واحتفظ بصدارة المجموعة الثانية، لكنه أخفق في حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للتصفيات لصالحه، وبالتالي سيكون في مواجهة حاسمة وصعبة أمام نظيره الزامبي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

في المقابل، أنعش منتخب غينيا الاستوائية آماله بقوة في التأهل إلى الدور الحاسم، بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط أيضا، ويحتل المركز الثاني، وسيحل ضيفا على منتخب موريتانيا متذيل المجموعة برصيد نقطة يتيمة، يوم الثلاثاء المقبل أيضا، في مباراة مصيرية.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة بعد منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة:

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1- تونس 10 نقاط

2- غينيا الاستوائية 10 نقاط

3- زامبيا 7 نقاط

4- موريتانيا نقطة واحدة.

المصدر: وكالات