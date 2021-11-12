جورجينيو يصدم مشجعي إيطاليا بإهداره فرصة الفوز على سويسرا (فيديو)
ساد التعادل الإيجابي مباراة القمة ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، بين منتخب إيطاليا وضيفه السويسري (1-1)، يوم الجمعة.
ووضع السويسري سيلفان فيدمير منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.
وأدرك الإيطالي جيوفاني دي لورينزو التعادل "للأتزوري" بحلول الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.
وأضاع الإيطالي جورجينيو فرصة انتزاع الفوز لبلاده في الوقت القاتل بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.
JORGINHO HITS THE PENALTY HIGH!— Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) November 12, 2021
90' Italy 1-1 Switzerland#WCQ#Jorginho#ITASUI
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يذكر أن جورجينيو أهدر ضربة الجزاء الثانية أمام سويسرا بعد الأولى في مباراة الذهاب، كما أضاع ضربة جزاء أمام إنجلترا في نهائي يورو 2020، الصيف الماضي.
واحتفظ منتخب إيطاليا بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق الهداف على وصيفه السويسري، ويليهما منتخبا لإيرلندا الشمالية وبلغاريا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 8 نقاط لكل منهما، ومن ثم ليتوانيا في المرتبة الخامسة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط.
وسيحل "الأتزوري" في الجولة الختامية الحاسمة ضيفا على نظيره الإيرلندي الشمالي، بينما يستضيف منتخب سويسرا نظيره البلغاري يوم الاثنين المقبل.
ويتأهل الى نهائيات مونديال "قطر 2022" أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر مباشرة، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة الأوروبية.
وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل) ويتأهل الفائز فيها الى المونديال.
يذكر أن المنتخب الإيطالي، الفائز أربع مرات بلقب بطل العالم (1934، 1938، 1982، 2006)، غاب عن المونديال الأخير الذي أقيم عام 2018 في روسيا، بعد خسارته الملحق القاري أمام السويد، ما أبعده عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاما، وتحديدا منذ 1958.
المصدر: وكالات
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