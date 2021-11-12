كين يوقع على ثلاثية "هاتريك" بمقصية.. فيديو

ألحق المنتخب الإنجليزي هزيمة ساحقة بضيفه الألباني (5-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، وذلك ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

افتتح المدافع الإنجليزي هاري ماغوير التسجيل في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

Reece James to Harry Maguire!



ENGLAND 🆙 pic.twitter.com/6rkWAWcBkS — ESPN FC (@ESPNFC) November 12, 2021

وضاعف زميله هاري كين النتيجة في الدقيقة 18، وعزز جوردان هندرسون تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 28.

وعاد كين ووقع على الهدف الرابع لمنتخب "الأسود الثلاثة" والشخصي الثاني له بحلول الدقيقة 33، ومن ثم اختتم مهاجم توتنهام مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الشخصي الثالث "هاتريك" بتسديدة "مقصية" رائعة عندما كان الشوط الأول للقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

Harry Kane with a ridiculous finish for his hat trick 😯 pic.twitter.com/PeoLQLXn5s — ESPN FC (@ESPNFC) November 12, 2021

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ويتصدر منتخب إنجلترا قائمة المجموعة التاسعة برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه البولندي الذي تغلب بدوره على أندورا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويليهما منتخبا ألبانيا (15 نقطة) وهنغاريا (14 نقطة) في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ومن ثم أندورا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب سان مارينو ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر: RT