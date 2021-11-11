شاهد.. لفتة إنسانية رائعة من رونالدو "الغاضب"
أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه لطفلة بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الإيرلندي (0-0) مساء يوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
وعانق رونالدو طفلة ربما تسللت إلى أرضية الملعب أو من جامعات الكرات وتعاني من ضعف البصر وقدم لها قميصه، في لفتة إنسانية رائعة، بالرغم من خروجه غاضبا من الملعب بسبب نتيجة التعادل وعدم إحرازه أي هدف.
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UC9ewudwmA— ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2021
Cristiano Ronaldo gave his shirt to a young emotional fan who invaded the pitch at full-time ❤️ pic.twitter.com/wTfPNZirY5— ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2021
وسيخوض منتخب البرتغال مباراة حاسمة ضد ضيفه الصربي، يوم الأحد المقبل، ويكفيه التعادل فقط وبأي نتيجة لكي يتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، التي من المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022.
المصدر: RT
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