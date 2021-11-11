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شاهد.. لفتة إنسانية رائعة من رونالدو "الغاضب"

الرياضة

شاهد.. لفتة إنسانية رائعة من رونالدو
Reuters /Clodagh Kilcoyne
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أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه لطفلة بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الإيرلندي (0-0) مساء يوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وعانق رونالدو طفلة ربما تسللت إلى أرضية الملعب أو من جامعات الكرات وتعاني من ضعف البصر وقدم لها قميصه، في لفتة إنسانية رائعة، بالرغم من خروجه غاضبا من الملعب بسبب نتيجة التعادل وعدم إحرازه أي هدف. 

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وسيخوض منتخب البرتغال مباراة حاسمة ضد ضيفه الصربي، يوم الأحد المقبل، ويكفيه التعادل فقط وبأي نتيجة لكي يتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، التي من المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022.

المصدر: RT 

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