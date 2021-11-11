منتخب البرتغال يتلقى ضربة موجعة (فيديو)

تعادل المنتخب البرتغال أمام مضيفه الإيرلندي (0-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وتلقى منتخب البرتغال ضربة موجعة بطرد قلب دفاعه المخضرم بيبي في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، وبالتالي سيغيب عن المباراة الحاسمة لبلاده أمام ضيفه الصربي يوم الأحد القادم.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن منافسه الصربي على بطاقة التأهل مباشرة إلى مونديال قطر شتاء 2022، وبالتالي يكفي "برازيليي أوروبا" الفوز بأي نتيجة أو التعادل ليتأهل مباشرة إلى نهائيات كاس العالم المقبلة.

بينما يحتل منتخب إيرلندا المركز الرابع برصيد 6 نقاط، متأخرا عن لوكسمبورغ بفارق ثلاث نقاط.

ويحتل منتخب أذربيجان المركز الخامس برصيد نقطة يتيمة، ومن ثم العنابي القطري، الضيف الشرفي، في المرتبة السادسة الأخيرة.

المصدر: RT