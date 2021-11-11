صربيا تقسو على قطر (فيديو)

تعرض المنتخب القطري لهزيمة عريضة، على هامش التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، أمام مضيفه الصربي (0-4)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

ووقع على رباعية صربيا كل من اللاعبين، ساسا لوكيتش ولوكا جوفيتش ودوشان فلاهوفيتش، وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقائق (45، 51، 53، 83) على الترتيب على ملعب "رايكو ماتيتيش – (تسيرفينا زفيزدا أو النجم الأحمر)" في العاصمة بلغراد.

ويشارك العنابي القطري في التصفيات الأوروبية، بدعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، من دون احتساب نتائجه في كل المباريات التي يخوضها ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات