منتخب روسيا يكتسح نظيره القبرصي

ألحق منتخب روسيا هزيمة ساحقة بضيفه القبرصي (6-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، وذلك ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وسجل الروسي ألكسندر يروخين الهدفين الأول والأخير "للدب الروسي" في الدقيقتين (4 و87)، بينما وقع على الأهداف الأخرى كل من، فيدور سمولوف، وأندريه موستوفوي، وأليكسي سوتورمين، وأنطون زابولوتني في الدقائق (55، 56، 62، 82) على الترتيب.

وعزز منتخب روسيا صدارته للمجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا الذي يحل ضيفا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على نظيره المالطي، صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويحتل منتخبا سلوفاكيا وسلوفينيا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، برصيد 10 نقاط لكل منهما، قبل مواجهتهما في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

بينما يتذيل منتخب قبرص ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT