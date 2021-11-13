قميص رونالدو يكلف فتاة إيرلندية ثمنا غاليا (فيديو)

كشفت تقارير صحفية، هوية وتفاصيل حصول الفتاة الصغيرة على قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الإيرلندي (0-0) مساء يوم الخميس الماضي.

واقتحمت طفلة صغيرة أرضية الملعب أثناء مباراة إيرلندا والبرتغال، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، وركضت باتجاه رونالدو، الذي عانقها وقدم لها قميصه.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفتاة الصغيرة، واسمها أديسون ويلان، وتبلغ من العمر 11 عاما، ادعت أنها تعرضت لغرامة مالية بقيمة 3000 يورو، بسبب اقتحامها استاد "أفيفا" في العاصمة الإيرلندية دبلن، وحصولها على قميص كريستيانو رونالدو.

Girl who ran on pitch and got Cristiano Ronaldo's jersey says she 'was fined €3000' || https://t.co/PObYcKCl86 || Cristiano Ronaldo gave Addison Whelan his jersey after Thursday's 0-0 draw between Ireland and Portugal. — Clan Whelan (@clanwhelan) November 13, 2021

وقالت أديسون ويلان، التي تلعب في فريق شيلبورن تحت 13 عاما، لـ"FM104": "لقد تم تغريمي لأنني ركضت إلى أرض الملعب. والدي سيدفعها".

ولكن لاعبة كرة القدم الموهوبة تقول إن الحصول على قميص رونالدو يستحق الغرامة، مضيفة أن والدها سيكون "مسرورا" إذا تقدم شخص آخر بدفعها.

Talk about living the dream! 11 year old Addison Whelan tells us what it was like meeting her idol and gets another little surprise ️...#LateLatepic.twitter.com/0ABXE4lKe1 — The Late Late Show (@RTELateLateShow) November 12, 2021

وشرحت أديسون كيفية دخولها إلى أرض الملعب، في تصريحات لـ"RTE Radio One Morning Ireland"، قائلة: "قفزت فوق الحاجز لأنني كنت في الصف الثاني. قفزت فوق الصف الأول وفوق الحاجز. ثم انطلقت بسرعة إلى أرض الملعب، ولكن كان هناك حراس أمن يركضون خلفي، وكان هناك اثنان آخران قادمان من الزاوية الأخرى، لذا واصلت الركض. وعندما رأيتهما ركضت أكثر نحو خط المنتصف، ثم تمكنت من الالتفاف حولهما، لكن بعد ذلك أمسكوا بي".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأضافت: "كنت أصرخ فقط باسم رونالدو. استدار كريستيانو ورآني وكان يطلب منهم أن يتركوني. لقد جاء إلي. كنت فقط في حالة صدمة وأبكي، وقلت له "هل يمكنني الحصول على قميصك؟ من فضلك، من فضلك، أنا معجبة كثيرا بك، كثيرا".

وأشارت إلى أن رونالدو: "كان يقول هل أنتِ بخير؟"

وواصلت: "كنت أفكر يا إلهي، هذا هو، هذا حلمي، لقد تحقق أخيرا ". ربما كانت هذه هي المرة الأخيرة التي لعب فيها النجم البرتغالي في إيرلندا.

وتابعت: "قال (رونالدو) إنني أقدر ذلك وكل شيء"

وأديسون ويلان هي لاعبة كرة قدم موهوبة تم اختيارها للعب في فريق دبلن، لكن حلمها هو أن تلعب لإيرلندا وأرسنال في السنوات المقبلة.

المصدر: وكالات