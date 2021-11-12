الغابون "تسدي خدمة" لمصر على حساب ليبيا

فاز منتخب الغابون على نظيره الليبي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر.

وسجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدف الفوز الوحيد لبلاده من ضربة جزاء عند الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ورفع منتخب الغابون رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، مقلصا الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين متصدر المجموعة المنتخب المصري، الذي يحل ضيفا على نظيره الأنغولي في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

ويعول منتخب الغابون على خسارة المنتخب المصري اليوم، على أمل أن يحسم مصير بطاقة التأهل إلى الدور الحاسم في المواجهة المباشرة بينهما.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى:

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1- مصر 10 نقاط

2- الغابون 7 نقاط

3- ليبيا 6 نقاط

4- أنغولا 3 نقاط.

المصدر: RT