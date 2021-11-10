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"لا غازيتا ديلو سبورت": رومانيولي يتخلى عن وكيله ونصف راتبه وفاء لناديه

الرياضة

Reuters Marco BERTORELLO
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كشفت تقارير صحيفة إيطالية أن الإيطالي أليسيو رومانيولي قائد نادي ميلان لكرة القدم تخلى هذه الفترة عن وكيل أعماله البرتغالي مينو رايولا، من أجل تمديد عقده مع "الروسونيري".

وينتهي عقد رومانيولي، البالغ من العمر 26 عاما، مع ميلان بحلو في يونيو 2022.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن رومانيولي، قرر التخلي هذه الفترة عن وكيل أعماله مينو رايولا، والتحدث وجها لوجه مع مدراء "الروسونيري" من أجل التمديد، دون إشراك وكيله في المفاوضات.

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​وكان قائد ميلان قد أعلن بالفعل أنه مستعد لخفض راتبه الحالي من 6 ملايين يورو إلى نحو 3.5 مليون يورو، وبحلول نهاية الشهر الجاري، سيكون هناك اجتماع جديد بين الطرفين، على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وشارك أليسيو رومانيولي في 11 مباراة هذا الموسم برفقة ميلان في جميع البطولات.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" برصيد 32 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن المتصدر نادي نابولي.

المصدر: وكالات 

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