هداف إيطاليا يغادر معسكره

غادر المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة اليوم الثلاثاء، وذلك قبل مباراته الهامة أمام ضيفه السويسري ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عبر موقعه على الإنترنت إن الفحوصات الطبية أظهرت معاناة إيموبيلي مهاجم لاتسيو من إصابة عضلية، وأوضح الاتحاد أن الفريق استدعى جيانلوكا سكاماتشا لاعب ساسولو بدلا منه.

كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة نيكو باريلا لاعب خط وسط فريق ميلان، وكذلك المخضرم جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، حيث أكد الاتحاد الإيطالي عدم مرانها يوم الثلاثاء، في ظل معاناتهما من كدمتين.

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وخسر روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا جهود ثنائي روما نيكولو زانيولو ولورينتسو بليغريني بسبب الإصابة يوم الاثنين الماضي، ولم ينضم ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، للتشكيلة أيضا بسبب مشكلة في الفخذ.

وتعتبر مباراة إيطالية وسويسرا حاسمة، نظرا لأن المنتخبين يتساويان بالنقاط برصيد 14 نقطة لكل منهما، ويتصدر "الأتزوري" ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن نظيره السويسري.

وسيحل منتخب "الآتزوري" الإيطالي بعد مواجهة سويسرا يوم الجمعة المقبل، ضيافا على نظيره الإيرلندا الشمالي يوم الاثنين المقبل، في ختام مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

المصدر: رويترز