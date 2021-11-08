منتخب إيطاليا يواجه صعوبات في آخر مباراتين حاسمتين ضمن تصفيات مونديال قطر 2022

أعلن مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني غياب لاعبين مؤثرين عن مباراتيه أمام منتخبي سويسرا وإيرلندا الشمالية، في الجولتين الأخيرتين من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وكشف روبرتو مانشيني، اليوم الاثنين، غياب لاعبي خط وسط فريق روما، نيكولو زانيولو ولورنتسو بيليغريني، بسبب الإصابة.

كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة لاعب خط وسط إنتر ميلان نيكولو باريلا الذي خرج من الملعب إثر شعوره بانزعاج في فخذه الأيسر أثناء لقاء "ديربي الغضب" أمام جار اللدود ميلان (1-1) مساء أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولكن مانشيني أكد خلال مؤتمر صحفي تحضيرا للتصفيات أن حالة باريلا "لا تبدو مقلقة وسنبحث الوضع في الأيام المقبلة".

وانضم زانيولو وبيليغريني إلى لائحة من المصابين المؤلفة من ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي) ورافايل تولوي (أتالانتا)، إضافة إلى غياب لاعب روما ليوناردو سبيناتزولا عن الملاعب منذ يوليو الماضي، بسبب إصابته بتمزق على مستوى وتر أكيليس، خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأدرج مانشيني اسم لاعب خط وسط لاتسيو دانيلو كاتالدي (27 عاما) والذي كان قد استدعي سابقا ضمن قائمة اللاعبين في نوفمبر 2016، لكن من دون أن يلعب، لتعويض أحد الغائبين، كما من المرجح أن يستعين بلاعب أتالانتا ماتيو بيسينا العائد من الاصابة.

وكان مدرب إيطاليا قد استدعى يوم الجمعة الماضي، 28 لاعبا لخوض الجولتين الأخيرتين من التصفيات، حيث يتصدر المنتخب الإيطالي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن سويسرا.

وستقام مواجهة حاسمة بين المنتخبين الإيطالي "الآتزوري" وضيفه السويسري، مساء الجمعة المقبل، في العاصمة روما حاسمة للمنتخبين، علما أن الحسم النهائي لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر سيكون في الجولة الأخيرة عندما تحل إيطاليا ضيفة على إيرلندا الشمالية، في حين تستضيف سويسرا المنتخب البلغاري في الجولة ذاتها يوم 15 أكتوبر الجاري.

ويتأهل الى نهائيات مونديال "قطر 2022" أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر مباشرة، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة الأوروبية.

وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل) ويتأهل الفائز فيها الى المونديال.

يذكر أن المنتخب الإيطالي، الفائز أربع مرات بلقب بطل العالم (1934، 1938، 1982، 2006)، غاب عن المونديال الأخير الذي أقيم عام 2018 في روسيا، بعد خسارته الملحق القاري أمام السويد، ما أبعده عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاما، وتحديدا منذ 1958.

المصدر: (أ ف ب)