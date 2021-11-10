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أحد أبرز المرشحين للفوز "بالكرة الذهبية": رفضت اللعب للبرازيل

الرياضة

أحد أبرز المرشحين للفوز
Reuters
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كشف نجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم، جورجينيو، المنحدر من أصول برازيلية، وأحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، أنه رفض اللعب مع منتخب البرازيل.

وقال جورجينيو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أريد أن يكون لدي الكثير من التوقعات بشأن الكرة الذهبية، لكني سأكون منافقا إذا قلت إنني لا أفكر في الأمر".

أضاف لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي: "الفوز بالكرة الذهبية أمر رائع، لكن إذا لم يحدث ذلك، فلن أشكو، سأكون واقعيا وأركز على شيء آخر. لقد فزت بالفعل بجائزة أفضل لاعب في أوروبا. الأمر لا يعتمد علي في قول وجوب تتويجي بالكرة الذهبية، لكن ذلك سيكون حافزا للاعبين الآخرين، لإظهار أن الجائزة لا تمنح للاعبين بناء على إحراز الأهداف فقط".

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وكشف جورجينيو المنحدر من أصول برازيلية: "منتخب البرازيل اتصل بي في يونيو 2016، لكني رفضت اللعب معهم. لقد حاولوا إقناعي، لكني في النهاية اخترت إيطاليا، وإلا كنت سأكون جاحدا".

وأتم "لا يمكن الاستهانة بدوري الأبطال واليورو، لكن كأس العالم يتفوق على أي شيء آخر. لن نكون المرشح الأوفر حظا في قطر، لكن لا يمكننا أن نمر من البطولة دون أن يلاحظنا أحد، لأننا أبطال اليورو".

يذكر أن جورجينيو (29 عاما)، توج بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" مع منتخب بلاده، ودوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي الإنجليزي.

المصدر: وكالات 

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