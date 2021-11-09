راشفورد يتسلم رتبة الإمبراطورية البريطانية من يد الأمير ويليام
تسلم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ماركوس راشفورد وسام الإمبراطورية البريطانية اليوم الثلاثاء، تكريما له على مساندته الأطفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ونشرت الصفحة الرسمية "لدوق كامبريدج" على موقع "تويتر" صورا من تكريم الأمير ويليام لراشفورد، وكتبت: "استمر في العمل الذي تقوم به من أجل الأطفال الضعفاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
Congratulations @MarcusRashford 🎖— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 9, 2021
Keep continuing the vital work you are doing for vulnerable children across the UK pic.twitter.com/VO0J13LqQM
وحصل ماركوس راشفورد (24 عاما) على اللقب في العام الماضي، لكن الاحتفال أقيم في قلعة وندسور اليوم فقط، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".
وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد أنه "من المنتظر أن يبقى ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد لاستعادة كامل لياقته في الوقت الذي يستعد فيه منتخب إنجلترا لمباراتيه الأخيرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم".
وسيواجه المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثية" ضيفه الألباني يوم الجمعة المقبل، على ملعب ويمبلي، ومن ثم سيحل ضيفا على منتخب سان مارينو يوم الاثنين المقبل.
المصدر: وكالات
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