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بعد خطأ رونالدو.. مانشستر سيتي يكشف طريقة هز شباك عدوه اللدود يونايتد (فيديو)

الرياضة

بعد خطأ رونالدو.. مانشستر سيتي يكشف طريقة هز شباك عدوه اللدود يونايتد (فيديو)
Reuters CRAIG BROUGH
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أشاد الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع تويتر" بطريقة تسجيل هدفه الثاني في مرمى جاره وعدوه اللدود مانشستر يونايتد (2-0) يوم السبت الماضي، ضمن الجولة 11 للدوري الإنجليزي.

ونشر حساب مانشستر سيتي مقطع فيديو وعلق عليه: "كل لاعب من فريقنا لمس الكرة خلال 26 تمريرة قبل الهدف الثاني أمام يونايتد!

الفريق الأمتع في العالم" في إشارة إلى طريقة "التيكي تاكا" التي يتبعها المدير الفني الإسباني "الفيلسوف" بيب غوارديولا.

وبدأت الهجمة بعد تمريرة خاطئة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد.

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ويحتل مانشستر سيتي، حامل اللقب، المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 23 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر تشيلسي.

بينما يشغل مانشستر يونايتد المركز السادس على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 17 نقطة.

المصدر: وكالات   

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