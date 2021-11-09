ليفربول يبحث عن بديل لتعويض غياب المصري صلاح

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول بدأ بالبحث عن لاعبين في مركزي الجناح، لتعويض غياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني خلال كأس أمم إفريقيا.

وقال رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي سبورتس"، خلال بث مباشر عبر موقعه الشخصي: "يبحث ليفربول عن أجنحة لأنه في يناير سيخسر صلاح وماني هم ليسوا خائفين، وينتظرون فقط فرصة جيدة للتوقيع مع أحد اللاعبين".

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وأضاف :" قيل لي إن فريق ليفربول معجب باللاعب الهولندي دانجوما جناح فريق فياريال الإسباني، لكن فياريال ليس لديه نية لفتح محادثات في يناير لبيع اللاعب".

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

يذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة الرابعة للبطولة، التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

المصدر: وكالات