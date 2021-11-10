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"ذا صن": مهاجم برشلونة بديلا لصلاح في ليفربول

الرياضة

Reuters MATTHEW CHILDS
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وضع نادي ليفربول خطة مبكرة لتأمين مستقبل الفريق تحسبا لرحيل النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع "الريدز" صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق التجديد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، كي يكون بديلا لمحمد صلاح.

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وينتهي عقد ديمبلي مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع ليفربول، الحصول على توقيعه مجانا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول اتصل بالفعل بممثلي ديمبلي، وأبلغهم بأن "الريدز" مهتم بالحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يخطط لخفض الراتب الثابت لديمبلي في العقد الجديد، بسبب كثرة إصابات اللاعب، وربط الأموال التي سيحصل عليها بعدد مشاركاته في المباريات.

المصدر: وكالات 

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