التشكيلة المثالية "للبريميرليغ" في جولة سقوط رونالدو وصلاح

خلت التشكيلة المثالية للجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أسماء نجوم فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، بينما تواجد لاعب واحد فقط من فريق تشيلسي رغم تعثره.

وتكبد ليفربول بخسارة مفاجئة على يد وست هام (2-3) وهي الأولى "للريدز" في الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، كما مني نادي مانشستر يونايتد بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام جاره وعدوه اللدود مانشستر سيتي (0-2)، على ملعب "أولد ترافورد".

بينما سقط فريق تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي (1-1).

وغاب عن التشكيلة المثالية لهذه الجولة من الدوري، لاعبون كبار، مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لفشله في إنقاذ "الشياطين الحمر" هذه المرة من الهزيمة، والمصري محمد صلاح هداف "الريدز" ومتصدر ترتيب هدافي "البريمير ليغ" برصيد 10 أهداف، والألماني كاي هافيرتز نجم فريق تشيلسي، وغيرهم.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ11 للدوري الإنجليزي الممتاز، حسب الحساب الرسمي "للبريمير ليغ" على موقع "تويتر"، كالآتي:

لحراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)

لخط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - محمد ساليسو (ساوثهامبتون) - بن وايت (أرسنال) - رييس جاميس (تشيلسي)

لخط الوسط: شيخو كوياتيه (كريستال بالاس) - ماثياس نورمان ( نوريتش سيتي) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

لخط الهجوم: آدم أرمسترونغ (ساوثهامبتون) - كونور غالاخر (كريستال بالاس) - بابلو فورنالس (وست هام يونايتد).

twitter/premierleague

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات