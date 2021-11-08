جورجينا تؤازر كريستيانو جونيور متحدية إرهاق الحمل بتوأم (صور)

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على دعم نجله كريستيانو جونيور، أثناء مباراته مع مانشستر يونايتد، حيث يلعب لأكاديمية يونايتد.

وشاركت جورجينا رودريغيز عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام"، صورة التقطتها عدسات الكاميرات، وهي تدعم كريستيانو جونيور، مع أطفال رونالدو الآخرين إيفا وماتيو وآلانا مارتينا، في مباراة شباب مانشستر يونايتد، وعلقت عليها، بعبارة: "أدعم ابني الكبير" مرفقة برمز تعبيري لكرة القدم والحب.

instagram/georginagio

والتحق كريستيانو جونيور (11 عاما)، بفريق يونايتد للناشئين تحت 12 عاما في سبتمبر الماضي، بعد عودة والده النجم رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس.

وأعلن رونالدو (36 عاما) وجورجينا رودريغيز (27 عاما) الأسبوع الماضي، إنهما ينتظران توأما، للانضمام إلى عائلته الكبيرة المؤلفة من كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو (4 أعوام)، وآلانا مارتينا (3 سنوات).

المصدر: وكالات