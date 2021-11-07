"ديربي الغضب".. التعادل يحسم مواجهة ميلان وجاره الإنتر (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة "ديربي الغضب" بين ميلان وجاره الإنتر التي جمعتهما يوم الأحد في ختام منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح الإنتر باب التسجيل في الدقيقة الـ11 عن طريق التركي هاكان كالهانغولو من ركلة جزاء، وعادل النتيجة مدافع الإنتر، الهولندي ستيفان دي فريج بتسجيله لهدف بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.

А теперь врываемся на миланское дерби. Огненная развязка на Матч ТВ



Вот что было у «Милана» и «Интера» в первом тайме



2️⃣ пенальти в ворота «Милана»

✅ «Интер» реализовал только один

⚽️ Чалханоглу забил в ворота бывшей



Смотрим второй тайм на Матч ТВ: https://t.co/IPONxPzoe6pic.twitter.com/gG7lrgRTzC — Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2021

وأهدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ27 عندما نفذ ركلة جزاء تصدى لها ببراعة حارس ميلان، الروماني سیبریان تاتاروسانو.

وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة متساويا بالنقاط مع المتصدر نابولي الذي يتفوق على "الروسونيري" على جدول الترتيب بفارق الأهداف.

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في المقابل، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: RT