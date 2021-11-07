الدوري الإيطالي.. نابولي يقع في كمين فيرونا

سقط نابولي في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" بتعادله 1-1 على أرضه أمام فيرونا ضمن الجولة الـ12 من المسابقة اليوم الأحد.

وحافظ فريق المدرب لوتشيانو سباليتي على مسيرته الخالية من الهزائم ليرفع رصيده في الصدارة إلى 32 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ميلان قبل قمة ميلانو ضد إنتر ميلان في وقت لاحق اليوم الأحد.

وحقق فيرونا نتيجة رائعة أخرى أمام منافس كبير، وواصل جيوفاني سيميوني تسجيل الأهداف وأحرز الهدف الافتتاحي في الدقيقة 13.

وهز المهاجم الأرجنتيني الشباك للمرة التاسعة في آخر سبع مباريات في الدوري، بعد أن أحرز ستة أهداف خلال انتصارين صادمين على لاتسيو ويوفنتوس.

واحتاج نابولي إلى خمس دقائق ليدرك التعادل بتسديدة منخفضة من جيوفاني دي لورينتسو.

وأنهى فيرونا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد البديلين دانييل بيسا ونيكولا كالينيتش لحصول كل منهما على الإنذار الثاني في اللحظات الأخيرة، لكنه صمد ليحصد نقطة تركته في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

المصدر: رويترز