كأس "بيلي جين كينغ" للتنس.. روسيا تحرز اللقب على حساب سويسرا

توج المنتخب الروسي بلقب النسخة الأولى من كأس "بيلي جين كينغ" المخصصة لمنتخبات السيدات بكرة المضرب والتي كانت تعرف سابقا بكأس الاتحاد، بفوزه في النهائي على نظيره السويسري.

وأقيمت البطولة في العاصمة التشيكية براغ، ولم يحتاج المنتخب الروسي لخوض مباراة زوجي، حيث تقدم بنتيجة انتصارين دون مقابل في مباراتي الفردي.

في أولى مباريات الفردي، تفوقت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 28 عالميا على منافستها جيل تيخمان (المصنفة 39) بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4 خلال ساعة و19 دقيقة.

She does it in straight sets! ⚡️@DKasatkina defeats Jil Teichmann 6⃣-2⃣ 6⃣-4⃣ in the first match of the final#BJKCupFinalspic.twitter.com/MemrwJR3a8 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

وفي مباراة الفردي الثانية، كانت المنافسة أكثر احتداما بعد أن تقدمت السويسرية بليندا بينتشيتش حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو هذا الصيف والمصنفة 17 عالميا بنتيجة 6-3، إلا أن الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة الـ40 عالميا قلبت الطاولة رأسا على عقب بفوزها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-3 و6-4، لتمنح اللقب الغالي لمنتخب بلادها دون الحاجة إلى لعب مباراة زوجي.

The moment RTF sealed their fifth Billie Jean King Cup title! 👏 #BJKCupFinalspic.twitter.com/gz8FmctnyI — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

وألغيت نسخة العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا قبل أن يطلق عليها المسمى الجديد تكريما للاعبة التنس الأمريكية بيلي جين كينغ البالغة حاليا 77 عاما، والتي حققت خلال مسيرتها 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في عالم الكرة الصفراء منها 6 في بطولة ويمبلدون.

It's been 13 years, but the RTF have their hands back on the Billie Jean King Cup 🏆😍#BJKCupFinalspic.twitter.com/y5Ka23vubb — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

وسلمت كينغ كأس البطولة للمنتخب الروسي.

ومثل المنتخب الروسي بالإضافة لكاساتكينا وسامسونوفا كل من أناستاسيا بافليوتشبنكوفا وفيرونيكا كوديرميتوفا وإيكاتيرينا ألكسندروفا.

🎉 🎊 The party has only just begun 🥳 🎊#BJKCupFinalspic.twitter.com/cUvfuNFwDI — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

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وبذلك تحرز سيدات روسيا اللقب الأول بمسماه الجديد، بعد أن رفعن كأس البطولة عندما كان يسمى كأس الاتحاد في أربع مناسبات أعوام 2004 و2005 و2007 و2008، وكانت آخر مرة يصل فيها المنتخب الروسي إلى النهائي عام 2015.

المصدر: rsport.ria.ru