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مدفيديف يقصي زفيريف ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش في نهائي بطولة باريس للتنس (فيديو)

الرياضة

مدفيديف يقصي زفيريف ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش في نهائي بطولة باريس للتنس (فيديو)
AFP Christophe ARCHAMBAULT
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي بطولة باريس الفرنسية للأساتذة ذات الألف نقطة بكرة المضرب، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين في الدور قبل النهائي اليوم السبت.

وحسم مدفيديف المباراة لمصلحته بسهولة بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-2 و6-2، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون يورو، الصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز بدوره في المربع الذهبي على البولندي هوبيرت هوركاش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 3-6 و6-0 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru

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