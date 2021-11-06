مدفيديف يقصي زفيريف ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش في نهائي بطولة باريس للتنس (فيديو)
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي بطولة باريس الفرنسية للأساتذة ذات الألف نقطة بكرة المضرب، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين في الدور قبل النهائي اليوم السبت.
وحسم مدفيديف المباراة لمصلحته بسهولة بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-2 و6-2، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.
Four. Games. Lost. 🤯— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021
Defending champ @DaniilMedwed eases past Zverev 6-2 6-2 to set up a US Open final rematch with Djokovic!#RolexParisMasterspic.twitter.com/u5oQxVeo0t
وسيواجه مدفيديف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون يورو، الصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز بدوره في المربع الذهبي على البولندي هوبيرت هوركاش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 3-6 و6-0 و7-6.
THE SUPER SERB 🇷🇸☝️@DjokerNole fights past Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5) to ensure he will surpass Pete Sampras' six year-end No.1 finishes!#RolexParisMasterspic.twitter.com/AVYDpSRTR6— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021
المصدر: rsport.ria.ru
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