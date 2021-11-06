تحديد بديل فاتي في المنتخب الإسباني بعد إصابته خلال مواجهة برشلونة وسيلتا فيغو

استدعى لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول ليحل بديلا لأنسو فاتي المصاب، قبل مباراتي "الماتادور" الحاسمتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

وأصيب فاتي في الفخذ الأيسر اليوم السبت بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 3-3 ضمن الجولة الـ13 من "الليغا".

🚨 OFICIAL | Raúl de Tomás sustituye a Ansu Fati, lesionado, en la convocatoria de la @SeFutbol.



➡️ @LUISENRIQUE21 llama al jugador del @RCDEspanyol para integrar la convocatoria de los partidos ante Grecia y Suecia.



ℹ️ https://t.co/UxMfFxZ6Jg#VamosEspaña#Catar2022pic.twitter.com/nZNDoV4bHQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 6, 2021

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وأحرز دي توماس 7 أهداف هذا الموسم، وزار الشباك في آخر 5 مشاركات له مع إسبانيول.

ولم يلعب دي توماس البالغ 27 عاما مع المنتخب الإسباني الأول من قبل، لكنه لعب مع الفئات العمرية الأصغر.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره اليوناني بأثينا في 11 نوفمبر الجاري قبل أن يخوض المباراة الأخيرة في التصفيات أمام السويد بإشبيلية بعدها بثلاثة أيام.

وتتصدر السويد المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، تليها إسبانيا برصيد 13 نقطة، ثم اليونان برصيد 9 نقاط.

ويتأهل كتصدر كل من المجموعات العشر في "القارة العجوز" مباشرة إلى مونديال 2022 في قطر، بينما يضطر أصحاب الوصافة لخوض الملحق.

كما أصيب المدافع الإسباني إريك غارسيا أيضا في تعادل برشلونة مع سيلتا فيغو. وقال المنتخب الإسباني إنه يعتزم الانتظار حتى الأحد لاتخاذ قرار بشأن استبداله.

المصدر: أ ب