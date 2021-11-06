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سيلتا فيغو يجبر برشلونة على التعادل بـ"ريمونتادا" رائعة (فيديو)

الرياضة

سيلتا فيغو يجبر برشلونة على التعادل بـ
Reuters Miguel Vidal
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سقط برشلونة في فخ التعادل بنتيجة 3-3 أمام مضيفه سيلتا فيغو في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتقدم برشلونة بثلاثة أهداف عن طريق أنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس والهولندي ممفيس ديباي في الدقائق 5 و18 و34 على التوالي.

وفي الشوط الثاني انتفض أصحاب الأرض وحققوا "ريمونتادا" رائعة، بدأها القائد إياغو أسباس في الدقيقة الـ52 قبل أن يضيف زميله مانويل نوليتو الهدف الثاني قبل ربع ساعة على نهاية المباراة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عاد أسباس وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه ليجبر برشلونة على تقاسم نقاط المباراة.

ورفع برشلونة رصيده بهذا التعادل إلى 17 نقطة في المركز التاسع، ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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