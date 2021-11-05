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المحرق البحريني يتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه

الرياضة

المحرق البحريني يتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه
AFCCup/twitter
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توج فريق المحرق البحريني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه في نهائي المسابقة اليوم الجمعة على منافسه ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثية نظيفة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية المحرق كل من الأردني محمود مرضي وحسين جميل شمسان والبرازيلي فلافيو في الدقائق 2 و74 و80 على الترتيب.

وهذا اللقب الثاني لفريق المحرق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد الأول عام 2008 الذي أحرزه على حساب الصفاء اللبناني.

فيما فشل ناساف كارشي بتحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول عام 2011 وكان على حساب فريق الكويت.

المصدر: RT 

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