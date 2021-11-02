روسيا تستهل مشوارها بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية بالفوز على اليابان (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على نظيره الياباني بنتيجة 7-6 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

وفي المباراة الثانية من المجموعة الثانية تغلب المنتخب الإيراني على نظيره الباراغوياني بنتيجة 8-6.

نتائج اليوم الأول من منافسات بطولة #كأس_القارات_لكرة_القدم_الشاطئية🏐

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Results of the first day of the the 10th Tecnotree Intercontinental Beach Soccer Cup Dubai 2021🏐 pic.twitter.com/ExnBYeVWvB — Dubai Sports Council (@DubaiSC) November 2, 2021

وستواجه روسيا في مباراتها المقبلة الباراغواي اليوم الأربعاء.

منتخبنا الوطني يهزم #إسبانيا 6-4 في افتتاح مشواره في كأس القارات لكرة القدم الشاطئية المقامة في دبي pic.twitter.com/zyMZseZGyp — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 2, 2021

وفي المجموعة الأولى، تغلب المنتخب الإماراتي المضيف على نظيره الإسباني بنتيجة 6-4، فيما تغلبت السنغال على البرتغال بنتيجة 7-4.

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وتستضيف مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.

يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.

المصدر: RT