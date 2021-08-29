روسيا تهزم اليابان وتفوز ببطولة العالم لكرة القدم الشاطئية

توج المنتخب الروسي ببطولة العالم لكرة القدم الشاطئية بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الياباني، اليوم الأحد.

وفاز المنتخب الروسي بنتيجة 5-3.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها المنتخب الروسي ببطولة العالم لكرة القدم الشاطئية، بعد عامي 2011 و2013، فيما احتل المركز الثالث في العام 2019، علما بأن المنتخب البرتغالي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب العالمي برصيد 14 لقبا.

وتقام بطولة العالم للكرة الشاطئية كل عامين، واستضافت روسيا النسخة الحالية للمرة الأولى في تاريخها.

وتقام البطولة كل عامين منذ 2011، علما بأنها كانت تقام سنويا بين عامي 1995 و2009.

المصدر: .sport-express.ru