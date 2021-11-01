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نادال يتطلع للمشاركة في بطولة أبوظبي استعدادا لخوض أستراليا المفتوحة

الرياضة

نادال يتطلع للمشاركة في بطولة أبوظبي استعدادا لخوض أستراليا المفتوحة
AFP Mitchell Layton
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أعلن الإسباني رافائيل نادال اليوم الاثنين، أنه يهدف للعودة الى الملاعب في ديسمبر من خلال المشاركة في بطولة أبوظبي، وذلك استعدادا لخوض بطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام المقبل.

وقال النجم الإسباني البالغ 35 عاما خلال حملة ترويجية لإحدى الشركات الراعية اليوم في باريس: "هدفي هو المشاركة في أبوظبي في ديسمبر ثم في دورة أخرى وبعدها بطولة أستراليا المفتوحة. هذا هو هدفي ونعمل بجهد كبير من أجل تحقيقه".

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وتوج نادال بلقب البطولة الأسترالية عام 2009 ثم خسر في النهائي أربع مرات بعد ذلك.

وحاول نادال العودة في أغسطس من خلال مشاركته في بطولة واشنطن، لكن إصابته في القدم تفاقمت في المباراة التي فاز بها على الأمريكي جاك سوك بثلاث مجموعات، ما ساهم في خسارته مباراته التالية أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس.

المصدر: "أ ف ب"

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