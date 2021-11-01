الكرواتي سيليتش يرفع كأس بطولة بطرسبورغ الروسية للتنس للمرة الثانية في مسيرته
أحرز الكرواتي مارين سيليتش لقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية بكرة المضرب (التنس) بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريتز في نهائي البطولة، أمس الأحد.
وتمكن سيليتش من حسم المباراة النهائية لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-6 و4-6 و6-4، خلال ساعتين و23 دقيقة.
🏆 2011— ATP Tour (@atptour) October 31, 2021
🏆 2021
A decade later, Cilic is back in the St. Petersburg winners' circle 👏
🎥: @TennisTV | @cilic_marin | #spbopenpic.twitter.com/ttqmZRMRdd
وهذا اللقب هو الـ20 خلال مسيرة سيليتش الاحترافية والثاني في بطولة بطرسبورغ بعد الأول قبل عشرة أعوام (2011)، والرابع في روسيا حيث أحرز كأس الكرملين في العاصمة موسكو في مناسبتين عامي 2014 و2015.
🏆 Марин Чилич спустя 10 лет снова выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге.— РИА Новости Спорт (@rsportru) October 31, 2021
20-й титул в карьере хорвата. Любопытно, что четыре из них хорват завоевал в России.
✅ 2011 — Санкт-Петербург
✅ 2014 — Москва
✅ 2015 — Москва
✅ 2021 — Санкт-Петербургhttps://t.co/rKIKghsqxUpic.twitter.com/QwIo5dOlGm
المصدر: rsport.ria.ru
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