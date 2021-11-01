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الكرواتي سيليتش يرفع كأس بطولة بطرسبورغ الروسية للتنس للمرة الثانية في مسيرته

الرياضة

الكرواتي سيليتش يرفع كأس بطولة بطرسبورغ الروسية للتنس للمرة الثانية في مسيرته
AFP Olga MALTSEVA
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أحرز الكرواتي مارين سيليتش لقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية بكرة المضرب (التنس) بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريتز في نهائي البطولة، أمس الأحد.

وتمكن سيليتش من حسم المباراة النهائية لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-6 و4-6 و6-4، خلال ساعتين و23 دقيقة.

وهذا اللقب هو الـ20 خلال مسيرة سيليتش الاحترافية والثاني في بطولة بطرسبورغ بعد الأول قبل عشرة أعوام (2011)، والرابع في روسيا حيث أحرز كأس الكرملين في العاصمة موسكو في مناسبتين عامي 2014 و2015.

المصدر: rsport.ria.ru

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