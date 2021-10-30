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شاهد.. وهبي الخزري يرد على هدف الجزائري فريد بولاية بتسديدة "عابرة للقارات"

الرياضة

شاهد.. وهبي الخزري يرد على هدف الجزائري فريد بولاية بتسديدة
AFP Jean-Christophe Verhaegen
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أحرز التونسي وهبي الخزري مهاجم  نادي سانت إيتيان هدفا عالميا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه ميتز (1-1)، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم فريق ميتز بهدف مبكر سجله لاعب خط وسطه الجزائري فريد بولاية، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد وهبي الخزري بهدف التعادل بعد 7 دقائق فقط، بتسديدة من مسافة بعيدة جدا "عابرة للقارات" من قبل دائرة منتصف ملعبه.

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ويتذيل نادي سانت إيتيان ترتيتب الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يشغل فريق ميتز المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT

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