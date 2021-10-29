سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل بعد خروج ميسي (فيديو)

حول فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه ليل (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم فريق ليل بهدف سجله المهاجم الكندي جوناثان دايفيد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

ورد الفريق الباريسي الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتالين عبر كل من المدافع البرازيلي ماركينيوس، والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عند الدقيقتين (74 و88) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء- Parc des Princes" في العاصمة باريس.

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وأقدم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، على استبدال مواطنه النجم ليونيل ميسي في فترة ما بين الشوطين، والزج بمواطنهما المهاجم ماورو إيكاردي.

واستعاد فريق باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات بعد تعادله من دون أهداف في لقاء "الكلاسيكو" أمام مارسيليا، في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، وعزز صدارته للدوري "ليغ1".

في المقابل، توقف رصيد ليل عند 15 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT