غياب لاعبين موثرين في تشكيلة باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم أمام ليل الليلة

يحتضن ملعب "حديقة الأمراء- Parc des Princes" في العاصمة باريس، مباراة هامة لباريس سان جيرمان أمام ضيفه ليل، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وخلت التشكيلة التي وضعها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (49 عاما) المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي والأذنين، إضافة إلى الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الموقوف على خلفية طرده في لقاء "الكلاسيكو" ضد مارسيليا، في الجولة الماضية.

@PSG

بينما سيبدأ الفرنسي جوزلين غورفينيك (49 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الباريسي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

@losclive

ويمني فريق باريس سان جيرمان النفس باستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله من دون أهداف في لقاء "الكلاسيكو" أمام مارسيليا، في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، وتعزيز صدارته للدوري "ليغ1".

في المقابل، يشغل ليل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 15 نقطة.

المصدر: "twitter/PSG"