ميسي يتلقى صفعة من مدربه بعد هدف ليل

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخيبة أمل كبيرة من مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه ليل، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم فريق ليل بهدف سجله المهاجم الكندي جوناثان دايفيد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "حديقة الأمراء- Parc des Princes" في العاصمة باريس.

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ووجه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، صفعة كبيرة لنجمه ميسي باستبداله في فترة ما بين الشوطين، والزج بمواطنه المهاجم ماورو إيكاردي.

ولكن يبدو أنه على الأغلب تم استبدال ميسي بسبب الإصابة، خاصة وأنه غاب عن تدريبات فريقه يوم أمس الخميس، استعدادا لمواجهة ليل.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

في المقابل، يشغل ليل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 15 نقطة.

المصدر: RT