ليفربول للثأر من برايتون "العنيد".. التشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، مباراة صعبة بين ليفربول وضيفه برايتون، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة أمام ضيفه برايتون "العنيد"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

إليكم اختيارات المدرب كلوب لبداية مباراة اليوم! 🔴#ليفربول_برايتون — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 30, 2021

بينما اختار الإنجليزي غراهام بوتير، المدير الفني لنادي برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

وتفوح رائحة الثأر من هذه المواجهة، وذلك بعد أن كان برايتون قد نجح في الفوز على ليفربول في معقله "أنفيلد" الموسم الماضي، وأنهى سلسلة من 68 مباراة من دون هزيمة "للريدز" على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

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ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الذي يحل ضيفا على فريق نيوكاسل يونايتد، في نفس التوقيت.

في المقابل، يشغل برايتون، المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 15 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/ OfficialBHAFC "