ليفربول للثأر من برايتون "العنيد".. التشكيلة الأساسية
يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، مباراة صعبة بين ليفربول وضيفه برايتون، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة أمام ضيفه برايتون "العنيد"، بالتشكيلة الأساسية التالية:
إليكم اختيارات المدرب كلوب لبداية مباراة اليوم! 🔴#ليفربول_برايتون— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 30, 2021
بينما اختار الإنجليزي غراهام بوتير، المدير الفني لنادي برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":
COME ON ALBION! 👊 Here's how line-up against @LFC in the @PremierLeague today. 📝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 30, 2021
📲 https://t.co/S3j1TIedJv ✘ #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/GiV9DbqgjC
وتفوح رائحة الثأر من هذه المواجهة، وذلك بعد أن كان برايتون قد نجح في الفوز على ليفربول في معقله "أنفيلد" الموسم الماضي، وأنهى سلسلة من 68 مباراة من دون هزيمة "للريدز" على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
Free-flowing ⚡️ @StevenAlzate98 😍 pic.twitter.com/sCucmOo8jL— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 29, 2021
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الذي يحل ضيفا على فريق نيوكاسل يونايتد، في نفس التوقيت.
في المقابل، يشغل برايتون، المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 15 نقطة.
المصدر: "twitter/LFC/ OfficialBHAFC "
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